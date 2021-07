Gewinnspiel zum Bopparder »Römersommer« (Video)

»Mit einem breiten Querschnitt von Jazz, Theater, Weinprobe, Kinderlieder, Mundart, Irish Folk, leckerem Essen und einer Lesung bietet das diesjährige Programm für jeden etwas«, ist sich Rolf Mayer (Stadthalle) sicher. »Ein großer Dank gilt den Sponsoren und Partnern, ohne die der Römersommer nicht zu organisieren ist.«

Und nach der langen Corona-Pause, ist die Vorfreude groß. An zwei Wochenenden wartet auf die Besucher ein vollgepacktes Programm. Zum Auftakt am Freitag, 13. August gastiert die »Schräglage Jazzband« aus dem Westerwald im Römerkastell. Die Stilrichtung der Jazzband ist vornehmlich zwischen Dixieland und Swing anzusiedeln. Unter anderem gastiert Paddy Schmidt, der Frontmann der Band Paddy Goes to Holyhead«, der bekanntesten Irish Folk Band Deutschlands, am 21. August zum ersten Mal in Boppard. Was das Publikum sonst noch erwartet, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des WochenSpiegel Hunsrück und Rhein-Mosel.

Zudem verlosen wir jeweils 2 x 2 Tickets für den Eröffnungsabend (13. August) sowie den Termin mit Paddy Schmidt (21. August). Wer gewinnen möchte, ruft bis 1. August die Gewinnspiel-Hotline 01 37 / 9 89 22 77 (50 Cent aus dem Festnetz der Telekom, Mobilfunk teurer) an. Stichwort: »Eröffnung« oder »Paddy«.

www.boppard-stadthalle.de