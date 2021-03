Brand Ravengiersburg: Vermisster Hausbewohner ist tot

Eine halbe Milliarde Euro Verlust

Eifel. Die Corona-Pandemie hat dem Tourismus in der Eifel 2020 stark zugesetzt. Die Bilder von Massen an Tagestouristen können nicht über die großen finanziellen Verluste hinwegtäuschen. Mit den Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr starten die Touristiker in die neue Saison – wenn sie endlich beginnen dürfen.