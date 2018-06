Brötchen von der Bundesministerin

Für ihren Einsatz wird Sie von der Familie Lohner großzügig entlohnt, das Geld fließt in die Benefizaktion. "Seit Jahren nehme ich an 'Dein Tag für Afrika' teil, die Aktion liegt mir am Herzen, ist eine prima Sache - mir war es deshalb wichtig, auch in neuer Funktion wieder dabei zu sein. Es freut mich, dass mich Familie Lohner für den guten Zweck erneut zeitweise in einer ihrer Bad Kreuznacher Filialen einstellt", so Julia Klöckner.

Hintergrund: Aktion Tagwerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der die bundesweite Kampagne "Dein Tag für Afrika" organisiert. Die Idee: Vor allem Schülerinnen und Schüler gehen am Aktionstag arbeiten statt zur Schule und spenden ihren Arbeitslohn für Bildungsprojekte in Afrika. Neben den Schülern nehmen zudem viele Politiker und Personen des gesellschaftlichen Lebens Teil und jobben für den guten Zweck - so auch die CDU-Landeschefin, die die Kampagne seit vielen Jahren unterstützt. Mit dem Erlös der Kampagne werden Bildungsprojekte des Tagwerk-Projektpartners Human Help Network und des Kooperationspartners Brot für die Welt in Uganda, Ruanda, Burundi, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Guinea und Simbabwe sowie ein Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Deutschland gefördert.