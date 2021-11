Caritas-Wunschbäume sind aufgestellt (VIDEO)

Im Caritasverband versteht man die sorgsam ausgewählten und liebevoll verpackten Präsente wie auch die finanziellen Zuwendungen als Zeichen der Solidarität. Und im zweiten Jahr der Pandemie seien solche Gesten wichtiger denn je, betont Ilona Besha, Caritas-Dienststellenleiterin für Simmern und Boppard.

„Die Weihnachtswünsche belegen, dass materielle Bedrängnis sich verstärkt hat, und zugleich Einsamkeit gewachsen ist. Angesichts dieses unseligen Zusammenspiels hoffen viele Menschen auf unsere helfende Hand“, so Besha weiter. „Manche von ihnen sehnen eine Gelegenheit herbei, endlich wieder ‚unter Leute‘ zu kommen, ein wenig Gesellschaft zu spüren oder einfach einmal Kraft schöpfen zu können.“

Etliche Wünsche zeigen aber auch in aller Eindringlichkeit: In vielen Haushalten fehlt es derzeit dringend an Dingen des täglichen Gebrauchs. Für den adventlichen Spendenaufruf haben Caritas-Dienste, Beratungsstellen und Kitas, Seelsorger und Gemeinden abermals gezielt Menschen in den Blick genommen, die es besonders schwer haben. Deren Wünsche findet man ab dem ersten Adventswochenende insbesondere in diversen Kirchen. Daneben gibt es auch einen „Online-Wunschbaum“ bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG: www.VOBA-RNH.de/wunschbaumaktion

Bis Montag, 13. Dezember, ist Zeit, ein Geschenk zu besorgen und im Büro der Pfarr- oder Kirchengemeinde abzugeben. Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sorgen dann dafür, dass jedes Päckchen rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegt und Geldspenden in den nachfolgenden Monaten ihre gerechte Bestimmung finden.



RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

- Boppard, Kirche St. Severus

- Büchenbeuren, evangelische Kirche

- Emmelshausen, St. Hildegard und den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft

- Kastellaun, Kreuzauffindung und den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft

- Oberwesel, Liebfrauenkirche

- Rheinböllen, Kreissparkasse

- Sohren, Kirche St. Michael

- Simmern, katholische Kirche St. Josef

KREIS BIRKENFELD

- Bundenbach, Kirche St. Nikolaus (Hauptstraße)

- Idar-Oberstein, Pfarrkirche St. Walburga (Wasenstraße 20)

- Idar-Oberstein, Pfarrkirche St. Peter und Paul (Mainzer Straße 35)

- Idar-Oberstein, Kirche St. Barbara (Am Rilchenberg 19)

- Rhaunen, Kirche St. Martin (Kirchstraße 1).

KREIS BAD KREUZNACH

- Bad Kreuznach, Kerstin Ritter Hörgeräte (Wilhelmstraße 58)

- Bad Sobernheim, Kerstin Ritter Hörgeräte (Großstraße 11)