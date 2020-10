Corona-Ampel im Rhein-Hunsrück-Kreis springt auf rot

Weil die regionale Corona-Taskforce als Grund für den Anstieg in der vergangenen Woche weder Corona-Brennpunkte noch sogenannte "Superspreader" ausmachen konnte, gab es bislang keine weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Am Mittag tritt jedoch der Kreisausschuss zusammen, der sich mit dem weiteren Vorgehen befassen wird.

Am Sonntag war die Zahl der positiv auf Corona Getesteten auf 345 gestiegen. Aktuell infiziert sind 105 Personen. 24 davon in Boppard, 17 in der VG Hunsrück-Mittelrhein, 8 in der VG Kastellaun, 32 in der VG Kirchberg und 24 in der VG Simmern-Rheinböllen.