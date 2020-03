Corona: Gymnasium und IGS in Bad Kreuznach vorsorglich dicht

"Seit heute Mittag wissen wir, dass das Coronavirus auch den Landkreis Bad Kreuznach erreicht hat“, erklärte Gesundheitsdezenernt Hans-Dirk Nies. Bei einer Person sei das Virus heute am späten Vormittag nachgewiesen worden. Neben dem bereits nachgewiesenen Fall zeigten auch die beiden weiteren Familienmitglieder Symptome. "Aus diesem Grund werden vorsorglich das Gymnasium am Römerkastell und die IGS Sophie-Sondhelm in Bad Kreuznach in Abstimmung mit den beiden Schulleitungen vorläufig geschlossen bleiben. Dies betrifft auch die Sekretariat", teilte Nies mit.

Corona-Fall: Zwei Schulen in Bad Kreuznach bleiben vorsichtshalber geschlossen

Der Erkrankte wohnt mit seiner Familie in Langenlonsheim. Der Mann steht ebenso wie seine Familienmitglieder unter ärztlicher Aufsicht und wurde bereits in häusliche Quarantäne versetzt. Der Sohn des Mannes besucht das Gymnasium am Römerkastell. Auch er weist laut Gesundheitsamt Anzeichen der Erkrankung vor. "Um eine mögliche Ausbreitung in der Schule und der benachbarten IGS Sophie-Sondhelm zu unterbinden, bleiben beide Schulen vorläufig geschlossen", so Gesundheitsdezenernt Hans-Dirk Nies. Auch die Frau des betroffenen Mannes weißt Symptome auf. Bei Ehefrau und Sohn wird eine Diagnostik durchgeführt, die Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet.

Mit welchen Personen hatte der Corona-Infizierte Kontakt?

Unterstützung beim Durchbrechen dieser Infektionsketten leistet das Gesundheitsamt. „Es gehört zu einer der wichtigsten Kernaufgaben des Gesundheitsamtes, Infektionsketten bei einer Pandemie zu durchbrechen“, erläutert Gesundheitsamtsleiter Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg. Wie üblich in solchen Fällen erfolgt eine Separierung des Erkrankten. „Nur so kann es gelingen, die weitere Ausbreitung zu unterbinden“, so Dr. Lichtenberg . Zudem werde die Infektionskette nachvollzogen. „Woher kam die Infektion und mit welchen Personen der Betroffene in den vergangenen Tagen in Kontakt stand? Antworten auf diese Fragen werden derzeit durch das Gesundheitsamt ermittelt, um die Infektionskette erfolgreich durchbrechen zu können.

Unkontrollierte Ausbreitung unterbinden

„Es war eine Frage der Zeit, bis auch unser Landkreis den ersten Fall vorweist. Grund zu Panik besteht aber auch nach dieser Erkenntnis nicht“, so der Gesundheitsdezernent. Die Bevölkerung könne den größten Anteil leisten, dass eine unkontrollierte Ausbreitung unterbunden wird. „Ruhe bewahren und die richtige Handhygiene sind wichtige Faktoren, um das eigene Infektionsrisiko zu vermindern und zugleich die Infektionsketten zu unterbrechen“, so der Gesundheitsdezernent.