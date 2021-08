Corona-Inzidenzwert im Kreis springt über 35

Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Bad Kreuznach stiegt seit dem letzten Update (14.08., 11 Uhr) um 17, die Wocheninzidenz liegt innerhalb des Landkreises bei 35,4 (Vortag: 24,6). Aktuell stehen 81 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle. Es befindet sich keine Person in stationärer Behandlung.

Terminlose Impfungen im Impfzentrum

Seit Freitag, dem 30.07.2021, ist es auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich, sich während den Öffnungszeiten im Landesimpfzentrum in Bad Sobernheim impfen zu lassen.

Diese Woche öffnet das Impfzentrum voraussichtlich zu folgenden Zeiten:

Montag (16.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr;

Dienstag (17.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr;

Mittwoch (18.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr;

Donnerstag (19.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr und 18.00 bis 20.00 Uhr (neu);

Freitag (20.08.2021): Impfzentrum bleibt geschlossen;

Samstag (21.08.2021): 9.00 bis 12.00 Uhr im Impfzentrum sowie dezentral vor dem Bürgerhaus Frei-Laubersheim und dem Dorfladen Winterbach.

Kommende Woche sind folgende Öffnungszeiten vorgesehen (Achtung, es sind nur noch Zweitimpfungen möglich):

Montag (23.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr;

Dienstag (24.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr;

Mittwoch (25.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr;

Donnerstag (26.08.2021): 8.00 bis 12.00 Uhr;

Freitag (20.08.2021): Impfzentrum bleibt geschlossen.

Änderungen der Öffnungszeiten bleiben vorbehalten.

Das offene Angebot richtet an alle Personen ab 12 Jahren. Zum Einsatz kommt ein mRNA-Impfstoff. Zwischenzeitlich ist es auch möglich, nur die Zweitimpfung im Impfzentrum zu erhalten. Zu den terminlosen Impfungen ist der Ausweis mitzubringen. Zudem – wenn möglich – die Krankenkassenkarte. Personen unter 18 Jahren erhalten nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person eine Impfung. Je nach Anzahl der parallel eintreffenden Personen ohne Termin kann es zu Wartezeiten im Impfzentrum kommen. Für Personen mit regulär zugeteiltem Termin wird in diesem Fall eine „fast lane“ eingerichtet.

Erstimpfungen noch bis 21.08.2021, Zweitimpfungen bis zum 18.09.2021



Wie bereits mitgeteilt, wird das Impfzentrum in Bad Sobernheim zum 30.09.2021 abgebaut sein. Um allen Personen, die im Impfzentrum ihre Erstimpfung erhalten auch die Zweitimpfung noch verabreichen zu können, werden hier am Samstag, dem 21. August 2021, letztmals Erstimpfungen angeboten.

Ab Montag, dem 23.August 2021 werden nur noch Zweitimpfungen im Impfzentrum durchgeführt. Die letzten Zweitimpfungen finden im Landesimpfzentrum Bad Kreuznach voraussichtlich am 18. September 2021 statt. Bis dahin ist es für Personen, die ihre Erstimpfung an anderer Stelle erhalten, weiterhin möglich, zu den Öffnungszeiten die Zweitimpfung im Impfzentrum in Bad Sobernheim zu erhalten.