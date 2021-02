Coronavirus-Mutation ist im Landkreis angekommen

Liebeserklärung an die Mutter

Wittlich. Gemeinsam mit Jugendlichen gestaltete sie im Corona-Sommer die Konzeption »Wittlich strahlt«. Davon zeugt seit August ein überdimensionaler Schriftzug aus Holz am Lieserufer. Um Mütter und Frauen geht es Birgit Amerkamp in einem neuen Kunstprojekt, an dem sich jeder beteiligen kann.