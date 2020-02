Zwei Personen aus dem Landkreis Bad Kreuznach, die jüngst in dem Hotel auf Teneriffa Urlaub machten, das inzwischen wegen eines bestätigten Corona-Falles abgeriegelt ist, haben sich im Kreis in freiwillige Quarantäne begeben. Das teile heute das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mit.

Coronavirus: Zwei Personen freiwillig in Quarantäne

Die beiden Heimkehrer "bleiben für die Inkubationszeit freiwillig zuhause, bis eine Erkrankung ausgeschlossen werden kann. Aus medizinischer Sicht geht es beiden sehr gut, auch wenn die Situation natürlich auf die Betroffenen beunruhigend wirkt", so Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Bad Kreuznach.

Wie Dr. Lichtenberg ergänzte, gibt es bislang keine am Coronavirus erkrankte Person im Landkreis Bad Kreuznach. Auch Verdachtsfälle bestünden keine. "Dass es aber in den kommenden Wochen zu Erkrankungen kommen kann, ist angesichts der Ausbreitung nicht ausgeschlossen", so der mediziner."Panik muss dennoch keine ausbrechen, die aktuelle Hysterie ist gefährlicher, als das Virus selbst", erklärte Dr. Lichtenberg.

Viruserkrankung: Hausarzt ist erste Anlaufstelle

Der Amtsarzt plädiert dafür, weiterhin die Ruhe zu bewahren. In einem Telefonat mit der Kassenärztlichen Vereinigung wurde ihm versichert, dass die Hausärzte bereitstünden. "Die Hausärzte sind der erste Anlaufpunkt für mögliche Patientinnen und Patienten, die Sorge haben, eine Viruserkrankung zu haben". In den allermeisten Fällen wird es sich um eine A-Grippe handeln, die derzeit in unserem Landkreis gastiert. "Rufen Sie Ihren Hausarzt an und besprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen". Die Hausärzte selbst würden auch die Grippediagnostik durchführen. "Erst wenn sich hieraus ergibt, dass keine Grippeerkrankung vorliegt, wird die Möglichkeit einer Coronaerkrankung geprüft", so der Leiter des Gesundheitsamtes.

Ergänzend erneuert Dr. Lichtenberg noch einmal den Hinweis, dass man mit guter Händehygiene selbst sehr viel dafür tun kann, gar nicht erst an Viruserkrankungen zu erkranken. "Dies gilt für das Coronavirus ebenso wie für die Grippe: Krankheiten, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, verbreiten sich meistens durch über die Hände und deren Kontakt mit den eigenen Schleimhäuten. Regelmäßiges und richtigen Händewaschen hilft dabei, sich selbst eine Viruserkrankung zu ersparen".

Video:

Ein Video zum richtigen Händewaschen wird auf dem YouTube-Kanal der Kreisverwaltung (kreisverwaltung_badkreuznach) veröffentlicht.

Symptome erkennen:

Die Symptome bei einer Coronaerkrankung ähneln den einer gewöhnlichen Grippe. Unter anderem leiden die Erkrankten an Fieber, Unwohlsein und Müdigkeit. Treten derartige Symptome auf, kann sich telefonisch an den Hausarzt gewandt werden, um weitere Maßnahmen zu besprechen. Der Hausarzt führt auch die Grippediagnostik durch. Erst wenn diese ausgeschlossen ist, erfolgt eine mögliche Corona-Diagnostik.