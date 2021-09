Das Jubiläumsbaby in Simmern heißt Luis

Luis von Ameln heißt der neue Erdenbürger und ist mit 53 Zentimetern und 3500 Gramm der ganze Stolz von Mama Jeniffer und Papa Kai.

Für die erfahrene Hebamme Stefanie Buschbaum, die seit 30 Jahren Mütter und ihre Babys beim Start ins Leben unterstützt, ist jede Geburt immer noch etwas Besonders: „So früh wie in diesem Jahr konnten wir noch nie das 400. Baby begrüßen. Wir freuen uns, dass uns noch mehr Eltern ihr Vertrauen schenken. Die werdenden Mütter lieben den engen Kontakt zu den Hebammen und die familiäre und herzliche Atmosphäre auf unserer Entbindungsstation.“ Im letzten Jahr kamen 505 Babys in der Hunsrück Klinik in Simmern zur Welt.

Online-Infoabend der Geburtshilfe

Am Montag, 4. Oktober, findet um 19 Uhr der Informationsabend der Geburtshilfe der Hunsrück Klinik statt. Während der Veranstaltung, die aufgrund der Corona-Pandemie online über Zoom läuft, haben Interessierte die Möglichkeit das Team, den Kreißsaal und die Wochenbettstation kennenzulernen.

„Wie gewohnt werden wir einen Einblick geben, wie das Team der Geburtshilfe an der Hunsrück Klinik Frauen bis zur Geburt und darüber hinausbegleitet. Wir erklären alle Abläufe und informieren über unsere Angebote wie Stillberatung und Kursangebote“, erklärt Dr. Kay Goerke. Der Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe führt durch den digitalen Infoabend und erhält dabei Unterstützung von Hebamme Gina Olbermann. Während und nach der Veranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen im Chat in Echtzeit zu stellen. Chefarzt und Hebamme können während des Vortrages darauf reagieren oder diese am Ende aufgreifen.

Interessierte melden sich im Internet unter www.kreuznacherdiakonie.de/veranstaltung an und erhalten automatischen einen Link zum Einwählen in das Zoom-Meeting. Bereits vorab können Fragen zugeschickt werden (veranstaltung-skd@kreuznacherdiakonie.de). Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Laptop, Tablet oder Smartphone mit stabiler Internetverbindung.