Der Rhein-Hunsrück-Kreis wird zum "Gelobten Land"

Vor allem junge Familien sollen für einen Zuzug - oder die Rückkehr - in die Region begeistert werden. Eine Servicestelle soll Zuzügler beraten und beim Start in der Region unterstützen. Auch die Bürger im Kreis sollen zu Botschaftern werden und zeigen, warum das Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis besonders lebenswert ist.

Gemeinsam mit örtlichen Unternehmen, Kommunen und Banken will der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück e.V. in die Zukunft blicken und dem demografischen Wandel aktiv entgegenwirken, denn: Bevölkerungsverlust, Überalterung und Fachkräftemangel lassen sich nur bewältigen, wenn es gelingt, junge Menschen für einen Zuzug oder einer Rückkehr in den Kreis zu begeistern. Im Wettbewerb mit anderen Regionen, die das gleiche Ziel verfolgen, will der Hunsrück dabei mit einem lebenswerten Umfeld, landschaftlichen Reizen, modernen und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, günstigen Immobilienpreisen und guter Infrastruktur punkten.

Unterstützer gesucht

In einer groß angelegten crossmedialen Marketingaktion über mehrere Jahre wird der Regionalrat Wirtschaft gemeinsam mit den kommunalen Partnern und einer Vielzahl von Betrieben die Marke "Gelobtes Land" verbreiten. "Die Stärke und Strahlkraft einer Marke hängen in hohem Maße von der Breite der Unterstützung ab. Deshalb sind wir besonders froh, dass sich nicht nur alle Verbandsgemeinden, die Stadt Boppard und der Kreis an der Finanzierung der Kampagne beteiligen, sondern stetig neue Unternehmen ihre finanzielle Förderzusage geben", sagt Achim Kistner, Geschäftsführer beim Regionalrat Wirtschaft. Ausgestattet ist die Kampagne aktuell mit einem Budget von rund 280 000 Euro jährlich, für erst einmal mindesten die nächsten drei Jahre, mit Option auf Verlängerung.

Junge Familien im Fokus

Im Fokus der Kampagne stehen als Zielgruppe vor allem junge Familien, aber auch die Pendler, die täglich die Region für einen Job verlassen. Sie sollen zunächst emotional angesprochen werden. Ist ihr Interesse erst einmal geweckt, liefert die eigens neu gestaltete Internetseite die Fakten, die für eine Ansiedlung in der Region sprechen. Umgesetzt wird die Kampagne von der Agentur etcetera aus Kastellaun. Der Titel wurde im Vorfeld kritisch beäugt, aber die Argumente überzeugen: "Ein Ort, an dem man sich und seine Träume verwirklichen kann, Zeit für die Familie und andere Aktivitäten hat ohne stundenlang im Stau zu stehen, das ist der Sehnsuchtsort von vielen jungen Familien und Menschen. Es ist ihr Gelobtes Land", so Kistner über den Namen der Kampagne.

Die Seite www.gelobtesland.de, die heute online geht, bietet Informationen zur Region, den Unternehmen, zu Freizeitmöglichkeiten und sozialen Themen. Eine regionale Jobbörse soll zeigen, dass die zum Teil weltweit agierenden Unternehmen der Region attraktive Arbeitsmöglichkeiten bieten und große Karrierechancen bestehen. Eine Immobilienbörse und Informationen zu Bau- und Fördermöglichkeiten runden die Seite ab. Ergänzend dazu finanziert der Kreis eine neu eingerichtete Stelle beim Regionalrat Wirtschaft: Hannah Wagner (28) hat hier Mitte Juni die Arbeit aufgenommen und betreut nicht nur die Kampagne und die Sponsoren als Projektmanagerin, sondern soll auch als Servicestelle Anlaufpunkt sein für all diejenigen, die sich für Leben und Arbeiten im Rhein-Hunsrück-Kreis interessieren. Sie selbst stammt auch aus der Region. Sie ist weiterhin auf der Suche nach Unterstützern für die Region: "Jedes Unternehmen, ob groß oder klein, kann sich an der Kampagne beteiligen. Es gibt verschiedene Förderpakete von 250, 2500 und 5000 Euro. Auch für kleine Unternehmen ist es lukrativ dabei zu sein und in die Zukunft der Region zu investieren."

Mitmachen lohnt sich

Ab dem 3. September startet eine RPR1 Themenwoche, am 6. September kommen dann tagsüber immer wieder Menschen und Unternehmen zu Wort, um von der Region, ihrem Unternehmen und ihrer persönlichen Geschichte zu berichten. Darüber hinaus werden verschiedene Werbeträger wie Automagnete, Postkarten, Banner, Großflächenwerbung, Roll-ups etc. die Kampagne bekannt

machen. Auch Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram transportieren die Botschaft der

Regionalkampagne. „Für die Bevölkerung im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einen Botschafter-

Wettbewerb mit attraktiven Preisen um zu zeigen, warum die Region besonders lebenswert ist. Da

fällt unseren Bürgern bestimmt vieles ein.“, so Wagner.

Mehr Infos zur Mitmachaktion gibt es auf:

www.gelobtesland.de/mitmachen