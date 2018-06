Der verlockende Blick über den Zaun

Besucherrekord im Vulkanpark

Kreis Mayen-Koblenz. 230.069 Gäste haben das Infozentrum in Plaidt, den Lava-Dome in Mendig, den Geysir in Andernach, das Römerbergwerk Meurin, Terra Vulcania in Mayen und das Deutsche Bimsmuseum in Kaltenengers im vergangenen Jahr besucht - ein absoluter Rekord in der Geschichte des Vulkanparks.

