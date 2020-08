Deutsche Weinhoheiten besuchen Anbaugebiet Mittelrhein

Die 71. Deutsche Weinkönigin Angelina Vogt (Nahe) musste ihre Teilnahme an dem Programm krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen.

Um den Deutschen Weinmajestäten einen möglichst umfangreichen Eindruck von dem Anbaugebiet Mittelrhein zu vermitteln, führte die Reise diesmal von Nord nach Süd einmal durch das ganze Anbaugebiet. Los ging es am Dienstagmittag am Drachenfels, in den nördlichsten Weinbergen am Rhein. So ging es auf Einladung der Weingüter Blöser, Broel und Pieper zu einem Spaziergang und einem Picknick in Weinberge. Mit dabei waren die ehemaligen Mittelrhein-Weinhoheiten Jessica Gottsauner und Lara Lambrich, sowie die aktuelle Rhöndorfer Weinkönigin Elisa deSousa.

In Leutesdorf, der größten Weinbaugemeinde des nördlichen Mittelrheintals, bereiteten die Weinsteigwinzer und der Verkehrs- und Verschönerungsverein Leutesdorf den Weinhoheiten einen großen Empfang. Auf einer 4 km langen Wanderung mit einigen Höhenmetern ging es bei schönstem Wetter hinauf zur neuen Weinbergsschaukel und Schönsten Weinsicht am Nürer Kopf und weiter über den von Streuobstwiesen gesäumten Skulpturenweg.

Am Schützenplatz wurde durch Sarah Hulten das neue Logo der Weinsteigwinzer präsentiert und die dazu passenden Fahnen durch die Weinmajestäten gehisst. Winzer Gotthard Emmerich informierte die Hoheiten über die Geschichte und den Weinbau in Leutesdorf. Das Abendprogramm wurde auf Burg Sterrenberg bei Welterbegastgeberin Karolin König-Kunz gestaltet.Die Hoheiten übernachteten danach im Hotel Zum Weissen Schwanen in Braubach.

Weinhoheiten diskutieren über Weinbau in Zeiten von Corona

Mittwoch startete das Programm bereits kurz nach 9 Uhr im Hotel Fetz in Dörscheid. Hier wurden vor allem aktuelle Fragen in Sachen Weinbau und Problemstellungen der Gastgeber im Mittelrheintal und in Zeiten von Corona diskutiert.

Nach einer kurzen Fährfahrt informierten Thomas und Martin Phillips die Hoheiten in ihren St. Goarer Weinbergen über ihre Rekultivierungsprojekte. Mit großem Interesse dabei waren Rita Lanius-Heck, Beigeordnete des Rhein-Hunsrück-Kreises, Karl-Heinz Hoffmann, Beigeordneter der VG Rhein-Hunsrück und Falko Hönisch, Bürgermeister von St. Goar. Nach einem Mittagessen im Weingut Philippsmühle und einem Abstecher in die Vinothek des Weinguts gegenüber der Loreley ging es weiter zum letzten Stopp der Tour nach Bacharach.

In Bacharach wurden die Majestäten in den Rheinanlagen von Bacchus Heiner Mades und seiner Bacchantin empfangen. An verschiedenen Orten in Bacharach wurden Weine der Weingüter Toni Jost und Dr. Randolf Kauer verkostet. Über den Malerwinkel ging es zurück in die Bacharacher Altstadt. Nach einem Zwischenstopp im Weingut Toni Jost übernahm Randolf Kauer als letzten Programmpunkt die Führung durch sein Weingut und den Weinkeller. Die Weinhoheiten erlebten zwei sehr eindrucksvolle Tage im Mittelrheintal bei strahlendem Sonnenschein.

Die Weinwerbung Mittelrhein bedankt sich recht herzlich bei allen Mitgliedern, Politikerinnen und Politikern und weiteren helfenden Händen, die diese Reise der Deutschen Weinhoheiten durch das Anbaugebiet Mittelrhein so erfolgreich gestaltet haben!