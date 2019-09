Die Nahe jubelt: "Wir sind Deutsche Weinkönigin!"

Erst Hochspannung und dann Jubelstürme bei der Wahl der neuen Deutschen Weinkönigin in Neustadt am heutigen Abend: Sechs amtierende Weinköniginnen aus Deutschen Weinbauregionen waren nach dem Vorentscheid vor gut einer Woche in den finalen Wettstreit um das höchste nationale Weinmajestätenamt eingezogen, am Ende hatte Naheweinkönigin Angelina Vogt die meisten Jurystimmen und Juryherzen auf ihrer Seite.

Angelina Vogt holt Krone der Deutschen Weinkönigin an die Nahe

Unter dem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer und tosendem Jubel aus den Reihen ihrer mitgereisten Unterstützer von den Nahe wurde die 25-jährige zur Deutschen Weinkönigin gekörnt. „Mir hat es regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen, als die Juryentscheidung verkündet wurde. Ich freue mich unglaublich“, sagte die Ernährungswissenschaftlerin, die es von Baden an die Nahe nach Weinsheim verschlagen hat, nach der Krönung. Wein und Essen, Musik und Gesang, Flamenco tanzen, Malen und Reisen sind Hobbys von Angelina Vogt, die aktuell eine Winzerausbildung im Weingut Dönnhoff an der Nahe absolviert. Als Deutsche Weinkönigin wird sie nun ein jahr den Deutschen Wein bei rund 200 Terminen im In- und Ausland vertreten. Darauf ist nicht nur durch ihr Weinwissen, sondern auch ihre Sprachkenntnisse bestens vorbereitet, denn die 25-Jährige spricht nicht nur Englisch, Spanisch und Französisch, sondern verfügt auch über Grundkenntnisse der japanischen Sprache. „Jedes Land hat seine eigene Kultur, Natur und Geschichte. Aber Japan hat mich schon immer in jeder Hinsicht fasziniert“, freut sich Angelina schon jetzt auf ihre erste Amtsreise in den fernen Osten.