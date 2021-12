Digitaler Infoabend zum Thema Geburtshilfe

Gero Team erfüllte Kinderwünsche

Gerolstein. Auf ihren Wunschzetteln trugen die Kinder sehr genügsame Wünsche ein. So konnten umso mehr erfüllt werden. Auch wenn in diesem Jahr alles anders als geplant verlief, so rief der "GeroTeam e.V." dennoch eine schöne Aktion ins Leben rufen. Nach Absage des verkaufsoffenen Sonntages und Weihnachtsmarkt in Gerolstein wollte der frisch gewählte Vorstand…