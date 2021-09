Doppelhaushälfte brennt in Buchholz

Buchholz. Am Mittwochmorgen, 1. September, gegen 8 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Doppelhaushälfte in der Raiffeisenstraße in Buchholz gemeldet. Nachbarn hatten Rauch bemerkt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte geriet die Doppelhaushälfte in Vollbrand und brannte komplett aus. Der rasche Einsatz der Feuerwehren konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude verhindern. Im…

