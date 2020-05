ab 24. Mai 2020 Artikel teilen





Drei Einbrüche in Oberwesel und Boppard

Hunsrück/Nahe. Am Samstag, 23. Mai, um 2.45 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle ein aktueller Einbruch in einen Kiosk in Oberwesel am Marktplatz gemeldet. Dort versuchten drei bisher unbekannte Täter zunächst über den Eingang der Rustgasse in das Objekt zu gelangen.