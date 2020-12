DRK erweitert Vorhaltung im Rhein-HunsrÃ¼ck-Kreis deutlich

Looking for writing service that answers your queries related to Write my essay & Purchase College Term Papers uk? then Essay Avenue is the only platform which can help you. Konkret geht es um zwei Einsatzfahrzeuge, die mit Beginn der Corona-Pandemie an den Standort Rheinböllen ausgelagert wurden. Denn um das Infektionsrisiko der Einsatzkräfte zu minimieren, setzt man auf eine Entzerrung des Personals. Daher wurden Mitte März auf der neuen Behelfswache in Rheinböllen ein Rettungswagen und ein Krankentransportwagen, die bisher im Rettungszentrum Simmern standen, stationiert. Und zwar in den Räumlichkeiten des dortigen DRK-Ortsvereins.

Die aktuelle Vorhalteerweiterung sieht vor, dass der Rettungswagen ab sofort von Montag bis Samstag sowie an Werkfeiertagen in der Zeit von 7 bis 19 Uhr besetzt ist – statt wie bisher von Montag bis Freitag im Tagdienst. Außerdem steht beim DRK im Rhein-Hunsrück-Kreis nun auch nachts ein Krankentransportwagen zur Verfügung. Die Nachtschicht ist von Montag bis Freitag von 18 bis 6 Uhr im Einsatz, wenn die Tagschicht (9 bis 18 Uhr) ihren Dienst beendet hat.

Rettungsdienstleiter Torsten Frenzel sieht in der Behelfswache Rheinböllen einen wichtigen strategischen Baustein: „Es geht darum, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ansteckungsgefahr der Mitarbeitenden untereinander zu verringern." Rheinböllen liegt verkehrsgünstig an A 61 und B 50. Ein Vorteil ist auch, dass die Rettungsmittel bei Notfällen in Rheinböllen und Umland gegenüber einer Anfahrt von Simmern aus oftmals schneller am Einsatzort sind. DRK-Kreisgeschäftsführer Martin Maser ist dem Ortsverein Rheinböllen sehr dankbar, dass der Rettungsdienst die Räumlichkeiten nutzen kann. „Wir haben hier ideale Bedingungen und engagierte ehrenamtliche Mitstreiter."