Durchsuchungsbeschlüsse gegen Pfarrer aufgehoben

Einbruchschutz: Präventionsstreifen der Polizei

Kreis Vulkaneifel. Kommenden Montag werden Streifen der Polizei verstärkt unterwegs sein, um Bürger über das Thema Einbruchschutz aufzuklären. Das Polizeipräsidium Trier informiert, dass am Montag, 15. Mai, Polizisten in Daun, Hillesheim, Gerolstein und weiteren Ortschaften einige Stunden unterwegs sein werden und verstärkt Präsenz in Wohngebieten zeigen. Die Beamten werden gemeinsam mit…