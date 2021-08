Ehrensache-Preise in Bad Kreuznach verliehen

Die Livesendung war der Höhepunkt des landesweiten Ehrenamtstages, der an diesem Wochenende zum 18. Mal gefeiert wurde. Mit dem "Ehrensache"-Preis zeichnet der Südwestrundfunk ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus.

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der "Ehrensache" sind:

Kai Harstick aus Contwig. Er erielt den Publikumspreis der "Ehrensache" für sein Engagement für seinen Verein "Tierrettung / Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz e. V.". Die Zuschauer*innen der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und die Hörer*innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter neun Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt.

Annette Saur aus Pellingen: Sie gründete vor sechs Jahren den Tierschutzverein "Pfote drauf! Tierhilfe e. V.". Dieser hilft Tierbesitzern, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, teure Tierarztrechnungen zu begleichen und ist mit einer mobilen Tierarztpraxis in sozialen Brennpunkten in Trier und Umgebung unterwegs.

Evi Muy aus Mutterstadt für ihre ehrenamtliche Arbeit im Kinderhospiz Sterntaler. Es betreut schwerstkranke Kinder und junge Menschen bis 25 Jahre. Mehrmals die Woche unterstützt Evi Muy das Personal und ist für die Familien da. Neben der Arbeit im Hospiz ist sie auch in der Schulbibliothek, im Kindergarten und in der Altenpflege aktiv.

Klaus Behütuns-Steffens aus Manderscheid, der Gründer von "Musica e. V.". Der Verein unterstützt die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, denen das Musizieren finanziell sonst nicht möglich wäre, von der Frühförderung bis zum Instrumental- und Vokalunterricht. In der Villa Kunterbunt in Trier bietet "Musica e. V." auch kostenlosen oder vergünstigten Unterricht an.

Die freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Sie erhielten den Sonderpreis der Ministerpräsidentin und stellvertretend für sie alle nahmen Alexander Krahe, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Ahrweiler, sowie Melanie Ullrich, Wehrführerin der Feuerwehr Antweiler, den Preis aus den Händen von Malu Dreyer persönlich entgegen.

Über die "Ehrensache"-Preise hatte eine dreiköpfige Jury entschieden, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Sänger Gregor Meyle sowie Kabarettist und Musiker Tobias Mann angehörten. Martin Seidler moderierte die Sendung "SWR Ehrensache 2021". Als Dankeschön für die vielen Ehrenamtlichen im Land traten Gregor Meyle und seine Band als musikalische Gäste auf, auch Tobias Mann gab eine Kostprobe seines kabarettistischen Könnens.