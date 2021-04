Kein Präsenzunterricht ab Montag

Kreis Mayen-Koblenz. Nur Notbetreuung an Schulen und Kindertagesstätten erlaubt . anNach der Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bund, die am Samstag in Kraft tritt, teilt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vorab mit, dass von kommendem Montag, 26. April, bis mindestens einschließlich Freitag, 30. April, an allen…