Ein Mundart-Schimpfwort für jeden Tag

Sie hat jede Menge Rezepte im Kopf - und wie sich jetzt zeigt noch viel mehr Schimpfwörter! Erika Stephan aus Laufersweiler - die sich in der Vergangenheit vor allem mit ihren, in Mundart verfassten Kochbüchern einen Namen gemacht hat - widmet sich in ihrem neuen Buch der derberen Seite des hiesigen Zungenschlags. 365 Schmimpfwörter aus dem Hunsrück hat sie zusammengetragen, für jeden Tag des Jahres eines. »Von Aaschblättcher bis Zwärschsack« lautet der Titel der Schimpfwortsammlung - und es ist das mittlerweile fünfte Buch, das die 74-Jährige aus Laufersweiler geschrieben hat.

Für die Abkehr von den Kochrezepten gibt es einen einfachen Grund: Erika Stephan hat sie bereits alle aufgeschrieben: »Für meine Kochbücher habe ich die Rezepte niedergeschrieben, die ich von meiner Mutter und meiner Großmutter gelernt habe«, sagt sie. »Und für ein neues Kochbuch Rezepte von anderswo klauen, das wollte ich nicht.«

Liebe zum Hunsrück als roter Faden

Eines zieht sich wie ein roter Faden durch Erika Stephans Bücher, und das ist die Liebe für das Hunsrücker Kulturgut. Dazu gehört die Küche, aber auch die Sprache - und damit auch eine ganz beträchtliche Anzahl von Schimpfwörtern. 365 davon hat die Laufersweilerin aufgeschrieben, alphabetisch geordnet und jedes davon mit einer Erläuterung in Reimform versehen. Auch diesen - derberen - Teil des heimischen Kulturgutes für die nachfolgenden Generationen zu erhalten, ist Erika Stephan eine Herzensangelegenheit. Und so finden sich in dem 144 Seiten starken Taschenbuch auch eine Menge an Beschimpfungen, die heutzutage kaum noch gebräuchlich sind. Die Basis für ihr neustes Werk hat die Laufersweilerin schon vor einigen Jahren mit einem Fastnachtsvortrag gelegt, in den sie bereits stolze 81 Schimpfwörter eingebaut hatte. »Die restlichen 284 waren dann auch schnell beisammen«, sagt sie augenzwinkernd.

Aufgelockert ist das Taschenbuch mit einer ganzen Reihe von traditionellen Gedichten, die sich mit dem Thema Schimpfwörter auseinandersetzen, zahlreichen Liedern und vielen Illustrationen, die - ebenso wie das Buchcover - aus der Feder von Erika Stephans Großnichte Mareike Conrad stammen.

Erhältlich ist »Von Aaschblättcher bis Zwärchsack« (Pandion Verlag, ISBN 978-3-86911-095-0) zum Preis von 10,80 Euro im Buchhandel oder versandkostenfrei direkt bei Erika Stephan selbst. Info per E-Mail an erika.stephan.43@icloud.com oder über Telefon 0 65 43 / 33 71.

So schimpft's sich gut:

Hoorke - Ungehobelter Mann / der sehr eigensinnig sein kann / stur und egoistisch ist sein Stil / zum Glück gibt‘s davon net so viel.

Jaachtmaddes - Lauthals starker Mann / der oft Streit suche kann / sein lautes Organ ist sein Talent / deshalb er mit seinem Kopf oft durch Mauern rennt / stell bei ihm die Ohren auf Durchzug / dann hast du vor ihm deine Ruh.

Quant - Meist gewitzter, kleiner Bub / pfiffig, schlau und trotzdem lieb / Unsinn und Spaß sitzt ebenso in seinem Nacken / und bringt seine Umwelt oft zum Lachen.

Dirmel - Törichter Mensch / schlafmützig wie ihn jeder kennt / merkt kaum sein Ungerschick / ihm fehlt im Leben viel Glück.

Flubb - wohlbeleibtes, faules Weib / die den Tag mit Ruh‘ und Klatsch vertreibt / lebt gewiss sehr ungesund / sonst wär sie ja nicht kugelrund.