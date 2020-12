Einbruchdiebstahl in Argentahl

Hamburger Writing Papers leading BUSINESS PLAN consulting firm worldwide from finance to hi tech to hedge funds and start ups to expansion companies Nachdem einer der Täter noch Pfefferspray in Richtung der Eigentümer versprüht hatte, ergriffen beide durch die bereits zuvor aufgehebelte Terrassentür die Flucht. Die Eigentümer wurden bei diesem Vorfall nicht verletzt.

Von den beiden männlichen Tätern liegt bislang folgende Beschreibung vor:

- beide maskiert und komplett schwarz bekleidet

- ein Täter ca. 160-170 cm groß, der weitere Täter ca. 180-190 cm groß

Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten dies der Polizeiinspektion Simmern (Tel. 0 67 61 / 92 10; E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de) mitzuteilen.