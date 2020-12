Eine Million Euro Beute: Kripo nimmt TelefonbetrÃ¼ger fest

If youre looking for a custom dissertation from an experienced writing service, that can have your dissertation written in record time, choosing our About Global Warming Essay is the best decision you could make. Our team consists of solely experienced and expert writers, who have written hundreds of dissertation on high quality. With over 2 decades in the business, we are the ultimate online writing service to turn to. Our prices are affordable, starting as low as .99 per page Allein im Raum Bad Kreuznach hatten die Täter Beute im Wert von mehr als 300 000 Euro gemacht, indem sie sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, die Bargeld und Wertsachen zum Schutz vor vermeintlichen Einbrechern in Verwahrung nehmen wollten (der WochenSpiegel berichtete).

Die Ermittlungsgruppe »Black Friday« der Bad Kreuznacher Kripo kam schließlich auf die Spur einer Tätergruppierung, die den Telefonbetrug von der Türkei aus plante und steuerte. Ein nationaler und internationaler Zusammenschluss von Polizeibehörden führte Anfang Dezember zu Festnahmen von Hintermännern in Izmir.

Verbindungen in die Türkei

ABC Assignment Help is one of the leading companies to assist a number of scholars with reliable and proficient online Academic Research Paper Topics services helping them attain top-notch grades in their exams. We know it is certainly not easy for students to prepare top-quality dissertation within a short period of time. To submit the top quality dissertation within the stated time, the writer must have complete knowledge of the subject and also must have excellent writing skills to back that Ein weiterer Verdächtiger, ein 24-jähriger Deutscher, wurde im Kreis Bad Kreuznach festgenommen. Ihm konnte die Kriminalpolizei die Beteiligung an mindestens zehn Betrugsfällen im Raum Bad Kreuznach, Mainz und Hessen nachweisen, bei denen insgesamt 850 000 Euro erbeutet wurden. Er fungierte als sogenannter Abholer, der die Wertgegenstände bei den Opfern in Empfang nahm, nachdem sie durch einen Mittäter telefonisch zur Herausgabe überredet wurden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten Teile der Beute und weitere eindeutige Beweismittel sicher.

Weiterer Verdächtiger in Berlin verhaftet

SmartWritingServcie is one of http://www.das-stadtwerk-regensburg.de/?dialysis-center-business-plan which is committed to hire professional ghostwriters only to produce custom term papers In Berlin nahm die Polizei nach den Ermittlungen der Bad Kreuznacher Kollegen einen weiteren Tatbeteiligten fest, einen 36-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit. Er hatte die Beute in die Türkei überführt. Nach Angaben der Polizei hatte er zu diesem Zweck Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mindestens 300 000 Euro von dem 24-Jährigen aus dem Raum Bad Kreuznach entgegengenommen. Gegen ihn wurde durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach Haftbefehl beantragt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.