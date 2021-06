Einreise aus dem Ausland - Infoplakat klärt auf

Durch die beginnende Urlaubszeit häufen sich bei den Bürgerinnen und Bürgern die Nachfragen über die aktuellen Regelungen für Rückkehrer in den Landkreis Bad Kreuznach. Aber auch Geschäftsreisende und Angehörige nach Familienbesuchen im Ausland stehen oft vor einem Rätsel über die Vielzahl an Regelungen und Vorschriften. „Aktuell reisen rund 1.500 Bürgerinnen und Bürger pro Woche in den Landkreis Bad Kreuznach ein“, so Yara Koboldt, Sachgebietsleitung Reiserückkehrer in der Stabsstelle Corona.

Diese müssen sich schon vor Wiedereinreise in den Landkreis elektronisch anmelden und zum Teil über ein negatives Testergebnis verfügen. Ausnahmen gibt es für Genesene und vollständig Geimpfte. „Die sich ständig ändernden Regelungen haben wir übersichtlich und auf das Wesentliche reduziert in einem Infoplakat zusammengefasst. Da Verstöße gegen diese Regelungen mit empfindlichen Geldbußen verbunden sind, bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern hier eine Orientierungshilfe, die viel Ärger ersparen kann.“, so Ron Budschat, Leiter der Stabsstelle Corona. Die Stabsstelle Corona wird den Tourismus-Verbänden das Infoplakat zum Verteilen an ihre Mitglieder zur Verfügung stellen.