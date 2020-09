Elfen & Co. beim Fantasy- und Mittelaltermarkt Loreley

Saison beendet: 66.000 besuchten Trierer Freibäder

Stadt Trier. Mit der Schließung des Freibades Trier-Nord wurde die Saison 2020 in den Trierer Freibädern am gestrigen Sonntag beendet, nachdem das Trierer Südbad bereits eine Woche zuvor, am 20. September, seine Tore geschlossen hatte.