Elternschule der Diakonie startet Kursprogramm wieder

Folgende Kurstarts stehen bei der Elternschule der Stiftung Kreuznacher Diakonie an: Geburtsvorbereitung als Kompaktkurs am Samstag, 6.Juni, 11 Uhr, Nordic Walking ab Montag, 8.Juni. 9.30 Uhr, Trageberatung am Dienstag, 9.Juni, 9 Uhr und am Freitag, 19. Juni, um 16 Uhr.

Weitere Kurse der Elternschule der Stiftung Kreuznacher Diakonie

Die Geburtsvorbereitung für Schwangere ab dem zweiten Kind findet ab Mittwoch, 24.Juni, 18.30 Uhr, der Säuglingspflegekurs für werdende Eltern ab Donnerstag, 02.Juli, um 17.30 Uhr statt. Weitere Kurse für Juli sind ebenfalls schon terminiert:

Erste Hilfe am Kind, am Samstag, 04. Juli, um 9 Uhr, Geburtsvorbereitung am Vormittag ab Montag, 13. Juli, um 9.30 Uhr und Outdoorbewegung in der Schwangerschaft als fortlaufender Kurs am Mittwochnachmittag um 17.15 Uhr, sowie Schwangerenmassage nach Vereinbarung.

Kreißsaal-Führungen per Video

Jutta Thomas verweist auch auf ein Video, das auf der Homepage der Stiftung kreuznacher diakonie veröffentlicht ist. Das Video ersetzt derzeit die wegen der COVID-19 bestehenden Beschränkungen ausgesetzten Kreißsaal-Führungen und gibt einen ersten Einblick in die verschiedenen Angebote für werdende Eltern. Das Video ist auch auf YouTube abrufbar: https://youtu.be/T4RlWHmYFf8

Alle Angebote finden in den Räumen der Elternschule des Diakonie Krankenhauses Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 21 , statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Stilltreff kann derzeit noch nicht stattfinden, aber die Stillberaterinnen sind jederzeit für Beratungen erreichbar unter: Stillberaterinnen@kreuznacherdiakonie.de

Gleiches gilt für die Hebammen des Hebammenzentrums, erreichbar über Tel. 0671 / 6052702.