Emmelshausen und Karbach weiter im Rheinland-Pokal

Zehn Minuten lag konnte Bezirksligist SG Liebshausen gegen den Oberligisten gut mithalten, dann bekamen die auf sechs Positionen umbesetzten Karbacher das Spiel immer besser in den Griff. Auf die Siegerstraße brachte den FC dann in der 16. Minute Dominik Kunz mit einem Freistoß direkt verwandelten Freistoß aus gut 20 Metern. Über die Mauer hinweg zirkelte er den Ball unhaltbar für den gegnerischen Torwart hinweg ins Netz. Schon in den Vorbereitungsspielen im Juli war Kunz ein solcher Kun(z)stschuss gelungen. Auch für das 0:2 war der 23-jährige Mittelfeldspieler verantwortlich, trocken zog er eine Hereingabe an der Strafraumgrenze ins Tor ab. Bis zur Pause erhöhten Tim Puttkammer und Enrico Köppen noch auf 0:4.

In der zweiten Halbzeit spielte der Oberligist eher kraftsparend, legte dann aber in den letzten 20. Minuten nochmal zu. Die Folge waren die Treffer durch Linus Peuter (70. Min), David Eberhardt (80. Min.) und nochmals Köppen (83. Min) zum 0:7 zwischenstand. Mit einem berechtigten Strafstoß erzielte die SG in der 89. Minute den Ehrentreffer, bevor erneut Tim Puttkammer mit dem Schlusspfiff den 1:8-Endstand herstellte.

Etwas schwerer tat sich der TSV Emmelshausen in Oberwinter beim Rheinlandligisten TuS. Der kam in der ersten Halbzeit immer wieder zu guten Entlastungsangriffen, die aber nicht zum Torerfolg führten. Emmelshausen hatte im ersten Durchgang zwei sehr gute Chancen, brachte den Ball aber auch nicht ins Netz.

Bis zur 63. Spielminute dauerte es, bevor das entscheidende Tor fiel. Lange hatte Oberwinter den Ball vom eigenen Tor fernhalten können, dann aber traf Delil Arbursu nach einer guten Kombination für die Hunsrücker. Es gab zwar noch weitere Möglichkeiten, aber ein Tor wollte nicht mehr fallen. Wie sein Karbacher Kollege Torsten Schmidt hatte auch Emmelshausens Coach Julian Feit einige seiner Leistungsträger pausieren lassen.

Am Samstag (1. September, 15 Uhr) geht es für den FC Karbach zur Eintracht nach Trier, auf den TSV wartet am Sonntag (2. September, 16.30 Uhr) auf eigenem Platz die schwere Aufgabe gegen den TuS RW Koblenz.