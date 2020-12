Entdecke Deine Genussregion!

Professional custom writing service offers Custom Term Nursing Papers, term papers, research papers, thesis papers, reports, reviews, speeches and dissertations of Im Frühjahr hat uns der harte Corona-Lockdown ein Strich durch die Rechnung gemacht, doch nun ist es da: die neue Ausgabe des WochenSpiegel-Magazins »Genussregion Rhein-Nahe-Hunsrück« richtet einmal mehr den Blick auf die vielfältigen kulinarischen Schätze sowie Einkaufs- und Erlebnismöglichkeiten, die unsere Heimatregion für Genießerinnen und Genießer zu bieten hat.

Dazu gehören beispielsweise die schottischen Hochlandrinder, die von Sarah und Ralf Leibmann auf den Höhen des Hunsrücks gezüchtet werden. In unserer Genussmagazin-Reportage berichten wir über die urtümlichen Rinder, die auf dem »Stückerhof« das ganze Jahr auf der Weide verbringen und erst nach drei bis vier Jahren geschlachtet werden.

Genussregion-Magazin für den Herbst und Winter

In der Advents- und Winterzeit macht das Kochen und Backen mit der Familie und Freunden besonders viel Freude. Für das Genussregion Magazin haben wir uns deshalb bei Evelin Blum umgesehen, die mit Leidenschaft backt und Resultate samt Rezept und Fotos auf ihrem Blog »Mit Liebe zur Torte« veröffentlicht. Leserinnen und Leser finden im Magazin zudem zwei weihnachtliche Backrezepte, die uns die Backbloggerin zur Verfügung gestellt hat.

Sie sind noch auf der Suche nach neuen Rezepten für die Winterküche? Kein Problem. Im Magazin stellen wir drei Kochbücher vor, die sich speziell der Winzerzeit verschrieben haben. Zusammen bieten die Bücher über 200 Rezepte für eine Winterküche, die Körper und Seele gleichermaßen erwärmt.

Beste Sekte von der Nahe

Kenner wissen es schon längst: An der Nahe sind nicht nur gute Weine, sondern auch gute Sekte zu finden. Exzellente sogar! So sicherte sich erst vergangene Woche der Rieslingsekt »Twenty Five« aus dem Meddersheimer Wein- und Sektgut Bamberger die höchste Punktzahl aller zum Wettbewerb angestellten Schaumweine. Der Lohn dafür: der Sekt von Heiko und Ute Bamberger darf sich mit dem Titel »Sekt des Jahres 2020« schmücken. Worauf es bei der Erzeugung hochwertiger Schaumweine ankommt, das erläutern in unserem Genussregion-Magazin Kai Maschtschenko und Matthias Schreml, die in Waldlaubersheim an der Nahe eine Sektmanufaktur betreiben.

Auch auf Instagram und Facebook zu finden

Also: Holen Sie sich das neue Genussregion-Magazin, denn es gibt darin wieder viel zu entdecken! Sie möchten zudem beständig über Neuigkeiten für Genießer aus der Region informiert werden? Dann folgen Sie unserer Genussregion-Seiten auf Facebook (www.facebook.com/DeineGenussregion) und Instagram www.instagram.com/genussregion_rnh). Dort finden wir das ganze Jahr über unsere »genussvollen Kurznachrichten«.