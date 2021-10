Erste Kandidaten zur Landratswahl

"Kirchen sind Heimat" beendet Saison in Simmern

Simmern. Das Abschlusskonzert der Reihe "Kirchen sind Heimat" findet unter dem Motto "Gospel - and more!" statt. Veranstaltunsgort ist die katholische Pfarrkirche St. Josef in Simmern am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr.