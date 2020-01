Erster öffentlicher Vinella-Ölpresstag für Jedermann

Die "Feinkost-Manufaktur Vinella - Der Kuss für den Gaumen" bietet erstmals einen öffentlichen Ölpresstag an. Alle Freunde aromatischer Öl-Spezialitäten sind eingeladen, mit geknackten Walnüssen am Samstag, 18. Januar, zwischen 10 und 16 Uhr in die Produktionsstätte in Bad Münster am Stein-Ebernburg (ehemaliger Rewe-Markt) zu kommen und live zu erleben, wie die Nusskerne zunächst in einer gußeisernen Pfanne geröstet und dann über eine schonende Kaltpressung mit einer professionellen Schneckenpresse weiter verarbeitet und schließlich in Flaschen (100ml, 250ml und 500ml) oder 3L-Blechkanister gefüllt werden.

Aktionstag: Walnussöl von eigenen Walnusskernen

Für die Arbeitsprozesse wird eine geringe Gebühr pro Kilogramm Nusskerne anfallen, ebenso wie für die bereitgestellten Flaschen inklusive Deckel. Mitbringen sollte man mindestens 1 Kilo geknackte Nusskerne, jedoch, auch größere Mengen werden verarbeitet. Und, auch Genießer, die keine Nüsse zu Hause haben, sind eingeladen, das emsige Treiben zu erleben. Nüsse sind genügend vorhanden.

An diesem Walnussöl-Presstag, dem bei Gelingen weitere Ölpressungen mit Sorten wie z. B. Haselnuss, Sesam, Hanf, Kürbiskern. Traubenkern, Leinöl oder Mandelöl folgen sollen, wird es für die Besucher Kaffee und Kuchen geben. Für Kinder bieten sich (außer dem Erleben des spannenden Ölpress-Prozesses) auch abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten an.