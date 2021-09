Erster Pflanzenmarkt Mittelrhein in Oberwesel

Die Idee dazu hatte Organisator Christian Büning: »Die Begeisterung für Pflanzen gibt es hier in der Region sehr ausgeprägt, aber es fehlte ein Markt für Pflanzenfreunde. Also hab ich Leute gefragt, ob das für sie interessant wäre«. Die Antwort war von vielen privaten Gärtnerinnen und Gärtnern ein freudiges Ja! Also startet der erste Pflanzenmarkt am 3. Oktober am Rheinufer in Oberwesel.

Ergänzt wird der Markt mit Pflanzen um Infostände z.B. über den Stadtwald Oberwesel, die Mittelrhein-Kirschbäume die Buga oder das Imkern. Dazu gibt es ein kleines gastronomisches Angebot aus frischen Falafel sowie Kaffee und Kuchen.

Eigentlich hätte der Pflanzenmarkt schon im letzten Jahr stattfinden sollen, wurde dann aber coronabedingt auf den Oktober verschoben. »Pflanzen kaufen, das nächste Gartenjahr planen, nette Pflanzengespräche, dazu Kaffee und Kuchen, das ist ein guter Plan für einen Sonntag.« freut sich Büning. Für die Geschädigten des Hochwassers im Ahrtal werden auf dem Pflanzenmarkt Pflanzen gesammelt. Alle Gartenpflanzen können abgegeben werden, sie müssen allerdings getopft und beschriftet sein.