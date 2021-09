Es wird wieder gekrönt: Wer wird Naheweinkönigin 2021/22?

Das Geheimnis ist gelüftet: Aileen Süß aus Duchroth, Sofia Forster aus Rümmelsheim und Sophie Semus aus Bosenheim wollen Naheweinkönigin Laura Tullius und ihre Prinzessinnen Rebecca Schramm und Nina Schönbein nach deren - coronabedingt - um ein Jahr verlängerten Regentschaft im Amt beerben.

Denn gewählt, das betonte Weinland Nahe-Geschäftsführerin Laura Bromberger bei der Vorstellung der drei Kandidatinnen in der vergangenen Woche, wird in diesem Jahr auf jeden Fall.

Live-Stream für daheim

Um für alle Corona-Eventualitäten gerüstet zu sein, hat Weinland Nahe für die Königinnen-Wahl am Samstag, 6. November, ein hybrides Konzept entwickelt: Wahl und Krönung werden an neuer Location und mit deutlich reduzierter Besucherzahl über die Bühne gehen. Im Waldböckelheimer Bürgerhaus, dem neuen Austragungsort der Kür, sind am Wahlabend nur Bewerberinnen, Jury und je ein »Fanblock« der Anwärterinnen persönlich vor Ort. Dafür steht jeder Kandidatin ein begrenztes Ticket-Kontingent zur Verfügung - das bei entsprechender Infektionslage spontan reduziert werden kann. »Wir hoffen natürlich auf möglichst viele Fans und eine entsprechende Stimmung«, sagt Laura Bromberger.

Im freien Verkauf werden keine Tickets für den Wahlabend im Bürgerhaus erhältlich sein. Stattdessen haben alle Daheimgebliebenen die Möglichkeit, Wahl und Krönung im Livestream zu verfolgen. Ein Team um Simon Kirchhof von Artcut Media überträgt die Veranstaltung live ins Netz. Zugang zum Stream gibt‘s in Verbindung mit einem Trio-Weinpaket mit je einem Wein der drei Anwärterinnen, das zum Preis von 35 Euro (zuzüglich Versand) bei Weinland Nahe erhältlich ist.

Buntes Kandidatinnen-Feld

So früh wie selten, schon im März, stand das Bewerberinnen-Trio fest. Und Laura Bromberger freut sich über ein bunt gemischtes Kandidatenfeld. Denn bis auf die große Gemeinsamkeit - die Liebe zur Nahe und dem Wein - haben die drei Anwärterinnen sehr unterschiedliche Biografien: Die 26-jährige Aileen Süß kam im Weingut ihres Onkels Ralf Schäfer schon früh in Kontakt mit dem Nahewein. Und auch wenn es sie beruflich in eine andere Richtung zog - sie ist ausgebildete medizinisch-technische Assistentin - blieb die Leidenschaft für die Region und ihren Wein immer erhalten.

Ähnliches gilt für Sofia Forster: Aufgewachsen im elterlichen Weingut in Rümmelsheim, entschied sich die 21-Jährige für ein Informatik-Studium. Trotzdem ist der Nahewein für sie Vielfalt, Heimat und vor allem nach wie vor Teil ihres Lebens.

Für Sophie Semus gilt das auch beruflich: Im Sekthaus und Weingut der Familie in Bosenheim groß geworden, hat sich die 23-Jährige für die Ausbildung zur Winzerin entschieden und im Sommer ihren Techniker für Weinbau und Oenologie erfolgreich abgeschlossen.

Eine weitere Gemeinsamkeit gibt‘s dann aber doch noch: Mit der Wahl zur Naheweinkönigin ginge für alle drei ein Kindheitstraum in Erfüllung.

So sind Sie beim Live-Stream dabei:

Die Weinpakete samt Zugangscode für den Livestream gibt es ab 1. Oktober bei Weinland Nahe (06 71 / 83 40 50) und den drei Partnerweingütern (je 35 Euro) oder im Online-Shop (39 Euro inkl. Versand): shop.weinland-nahe.de