Fahrer unter Alkoholeinwirkung und Familien-Diebestour

Schülerparty endet vorzeitig - zehn Verletzte

Euskirchen. In einer Schützenhalle in der Erftstraße fand am Freitagabend eine Stufenparty einer Euskirchener Schule statt. In der Schützenhalle befanden sich circa 600 Personen. Unbekannte Täter versprühten gegen 22.43 Uhr im Innenraum vermutlich den Inhalt eines Feuerlöschers.