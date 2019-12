Fahrplanwechsel steht vor der Tür

Autobrand in Ehrang: Verdächtiger festgenommen

Trier. Ein Lieferwagen war am 3. Dezember vor einem Supermarkt in Trier-Ehrang in Brand gesteckt worden (wir berichteten). Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich bei dem Mann um einen 23-jährigen Obdachlosen.