rs 21. März 2019 Artikel teilen





Familientag im Wasserwerk

Hunsrück/Nahe. Am kommenden Sonntag, 24. März, laden die Kreuznacher Stadtwerke erneut zum Tag der offenen Tür in ihr Wasserwerk in der Stromberger Straße in Bad Kreuznach ein. In diesem Jahr gibt's ein besonderes Jubiläum zu feiern: das Wasserwerk wird 30 Jahre alt.