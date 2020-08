Filmfest Simmern: Die ersten Gewinner stehen fest

Der Jury-Preis wurde von der Kurzfilmjury, bestehend aus Marianne Scheid und Andrea Lehmen vom KulturKino Kaimt, Annette Prinz als Vertreterin des Pro-Winzkino Simmern, Vorjahressiegerin Melina Michel sowie Anke Andres als Vertreterin der Lichtspiele Wadern vergeben.

Der Pro-Winzling 2020 für den Besten Kurzfilm ging an Leander Bauer aus Münster-Sarmsheim für den Film URLAUB IM KOPF EXTENDED. In der Begründung der Jury, die Annette Prinz verlas, heißt es: “Überzeugt hat uns die durchgängige Geschichte und das Drehbuch. Es gab sehr gute Effekte und auch die Musikuntermalung hat uns sehr gut gefallen. Alle Begriffe wurden berücksichtigt und vor allem gab es einen wirklich schönen Abschlussgedanken. Für all dies in Summe vergeben wir den Jury-Preis 2020 für den besten Kurzfilm in der Kategorie Kinder und Jugendliche an Leander Bauer für den Film URLAUB IM KOPF EXTENDED“.

Den Patinnen-Preis 2020 von Luise Befort gewann das Team von Johanna Leikam aus Argenthal mit Luisa Dämgen aus Mengerschied und Emmy Wytzes aus Nannhausen mit ihrem Film URLAUB VON ZUHAUSE. „Den Preis verliehe ich dafür, dass aus einer ernsten Thematik heraus der Aspekt „Zusammenhalt“ in einer schönen Geschichte erzählt wird, die mich sehr berührte“, so die junge Schauspielerin Luise Befort.

Der Publikums-Preis 2020 wurde per Hupometer ermittelt und ging ebenfalls an den Film URLAUB VON ZUHAUSE.

Luise Befort sprach zudem an alle Teilnehmer lobende Erwähnungen für ihre Filme aus. Sie war vor allem von den durchweg sehr ernsten und wichtigen gesellschaftlichen Aspekten, die die Kinder- und Jugendfilme thematisierten begeistert.

Die Filme des Kinder- und Jugend-Kurzfilmwettbewerbs wurden am Samstag Abend im Rahmen des Jugendfestivals #hunsrückvibez auf der Leinwand im Autokino aufgeführt und die Preisträger anschließend von Preis-Patin Luise Befort gekürt. Neben den begehrten Trophäen der Pro-Winzlingen erhielten die Gewinner Geldpreise - gestiftet vom Pro-Winzkino Simmern. Darüber hinaus erhielten alle Teilnehmer einen Kinogutschein. Im Anschluss an die Preisverleihung spielte die bekannte Band Juno17.

Am Samstag, 5. September erfolgt nun noch im Rahmen der Preisverleihung zum Spielfilmwettbewerb auch die Präsentation der Filme des Kurzfilmwettbewerbs für Erwachsene mit anschließender Prämierung. Insgesamt acht Filme wetteifern im Hauptwettbewerb um die begehrte Auszeichnung des „Edgar“ in der Kategorie „Bester moderner Heimatfilm“ aus Deutschland, der von Schauspielerin Katja Riemann als Preispatin verliehen wird.

Bis dahin erwartet die Besucher der HEIMAT EUROPA Filmfestspiele noch jeden Abend ein außergewöhnliches und abwechslungsreiches Programm aus Wettbewerbsfilmen, Blockbustern und spannenden Live-Bands im Autokino Simmern.

https://www.heimat-europa.com