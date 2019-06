kd 21. Juni 2019 Artikel teilen





Fischbach: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Hunsrück/Nahe. Mit brutaler Gewalt brachen unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in eine Gaststätte in der Staufenbergstraße ein. Die Täter hatten es auf den Inhalt der Geldspielautomaten abgesehen - und verursachten einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.