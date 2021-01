Flughafen Hahn-Eigentümer HNA pleite

Anrufwelle von Betrügern in der Region Trier

Trier. Gleich zu mehreren Anrufen mit betrügerischen Absichten kam es im aktuellen Wochenverlauf.Ein Unbekannter hat sich am Mittwochnachmittag bei einem 55-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Trier-Land gemeldet und sich als Mitarbeiter der Volksbank Trier ausgegeben. Er gab an, dass in diesem Moment das Bankkonto des 55-Jährigen von einer…