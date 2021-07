Flutkatastrophe: Soonwaldstiftung hilft Familien mit Kinder

»Viele Sach- und Lebensmittelspenden aus verschiedenen Regionen wurden den Betroffenen bereits übergegeben. Wichtig für die Zukunft der betroffenen sind nun Geldspenden«, so der Stifungsvorsitzende Herbert Wirziuz, der weiter ausführt: "Das Leid der Menschen in den Hochwassergebieten ist unendlich und die psychische Belastung immens. Das alles ist kaum in Worte zu fassen. Wir möchten in Zusammenarbeit mit Betroffenen vor Ort gezielt Familien mit Kindern unterstützen." Damit dies bestmöglich gelingt, bitte die Soonwaldstiftung »Hilfe für Kinder in Not« um Geldspenden.

Das Spendenkonto: