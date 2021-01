Forstarbeiten zwischen Kreershäuschen und Tiefenbach

Gedenken an Amokfahrt wird an Porta Nigra konzentriert

Stadt Trier. Nach der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 haben die Menschen in Trier mit zahlreichen Kerzen und Gedenkgegenständen an mehreren Orten in der Trierer Innenstadt ihre große Anteilnahme an den Geschehnissen ausgedrückt und Orte der Trauer geschaffen. Auf Wunsch einiger Angehöriger von Opfern sowie nach ausdrücklicher Zustimmung der Hinterbliebenen-Familien werden die Gedenkorte in der Fleischstraße, der Brotstraße, am Hauptmarkt und in der Simeonstraße in den nächsten Tagen aufgehoben.