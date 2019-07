Freikarten für das Stauseefestival gewinnen!

22-Jähriger niedergeschlagen und ausgeraubt

Trier. Ein 22-Jähriger ist am Sonntag, 30. Juni, gegen 3.40 Uhr brutal in der Deutschherrenstraße überfallen worden. Der 22-Jährige war von der Innenstadt kommend in Richtung Pacelliufer unterwegs. In der Deutschherrenstraße kamen ihm zwei Männer entgegen. Ohne ein Wort zu sagen, schlugen die Männer ihr Opfer gemeinsam mit Faustschlägen nieder. Am Boden liegend…