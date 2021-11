Frisch gekauftes Auto brennt komplett aus

Landrat a.D. Pföhler ist im Ruhestand

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) hat Jürgen Pföhler, ehemaliger Landrat des Kreises Ahrweiler, in den Ruhestand versetzt. Ihm wurde eine dauerhafte Dienstunfähigkeit bescheinigt. Am 23. Januar wird seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt.