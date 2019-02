Der Polizei zufolge befuhr der 20-jährige Unfallverursacher die L 236 von Hargesheim kommend in Fahrtrichtung Rüdesheim. Im Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer seine 30-jährige Stiefmutter auf dem Beifahrersitz. Auf ihr saß ihr 2-jähriges Kind. Auf der Rückbank, hinter dem Fahrer, lag das 1-jährige Kind in einer Kinderwagenwanne. Der Kinderwagen befand sich ebenfalls zusammengeklappt auf der Rückbank neben dem Kind. Das 2-jährige Kind wäre zusammen mit der Mutter angegurtet, ebenfalls wie das 1-jährige Kind, das sich in der Kinderwagenwanne befand.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der 20-jährige Pkw-Fahrer kurz vor einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch den Unfall wurden alle Unfallbeteiligte, bis auf den 20-jährigen Unfallverursacher, sowie die zwei Hundes des entgegenkommenden PKWs, die sich in einer Hundebox im Kofferraum befanden, zumindest leicht verletzt. Über die Verletzungen selbst können zu diesem Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus bzw. in die Hundeklinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch die Straßenmeisterei beseitigt. Die Mutter sowie der Unfallverursacher sahen der Polizei zufolge diee Sicherung der Kinder im Fahrzeug bereits an Ort und Stelle ein.