"Gelobtes Land": Gewinner des Malwettbewerbs stehen fest

Hunsrück/Nahe. Viele kleine Künstler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis haben sich am Malwettbewerb für Kinder im Rahmen der Image-Kampagne GELOBTES LAND beteiligt. Insgesamt 46 Einsendungen wurden via Facebook, Instagram oder per Mail eingereicht. „Die Bilder zum Thema ‚Mein Herbst in der Heimat‘ sind alle wunderschön geworden, es wurde gemalt, gebastelt und sich kreativ ausgelebt. Eine tolle Resonanz“, freut sich Hannah Wagner, Projektleiterin der Kampagne GELOBTES LAND. „So bunt und vielfältig wie der Herbst sind auch die eingereichten Motive und eines steht fest: Es steckt viel Mühe in den kleinen Kunstwerken.“

