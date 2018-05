Gelungener Auftakt bei bestem Wetter

Das I-Tüpfelchen dieses musikalischen Highlights boten der Startenor Stefan Lex und Christiane Linke. Der stimmgewaltige Tenor und die entzückende Sopranistin zogen alle Register ihres Könnens und verzauberten mit brillantem Gesang und mit ihrer überaus charmanten Art das Publikum. Sonne, Mond und Sterne waren dann noch die besten Voraussetzungen, den „One-Million-Dollar-Blick“ auf das Welterbetal so richtig in Szene zu setzen. „Besser kann man sich den Auftakt für die Maria Ruh Classix nicht wünschen, so Gerd Ripp, Initiator dieser Veranstaltungsreihe.

Bereits am kommenden Samstag, 2. Juni, gastiert die legendäre Karibikband Paltito Ache auf Maria Ruh (Infos am Mittwoch im WochenSpiegel). Am Tag darauf, 3. Juni, gastieren die Dickenschieder Aplhornbläser zum Frühschoppenkonzert (11 bis 14 Uhr) Eine Woche später, am 10. Juni, tritt an gleicher Stelle der Musikverein Urbar. Bei den Frühschoppenkonzerten ist der Eintritt frei. Danach wird während der Fußball-WM eine kleine Konzertpause eingelegt. Die Bühne wird dann zur Großleinwand umgestaltet und Public Viewing ist angesagt.

Karten für die Classix-Wochen gibt's beim WochenSpiegel in Simmern, Tel. 0 67 61 / 9 50 10. Info: www.maria-ruh.de