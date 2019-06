ab 23. Juni 2019 Artikel teilen





Gesellenstücke zeigten Können und Kreativität

Hunsrück/Nahe. "Das sind alles schöne, tolle Möbel“, lobten Fachlehrer Martin Sayk von der Simmerner Berufsschule (BBS) und Vorsitzender Markus Christ vom Prüfungsausschuss. In der BBS zeigten die 14 angehenden Tischler ihre bemerkenswerten Gesellenstücke: Vom Barschrank bis zum Schreibtisch zeigten die Stücke nicht nur, wie gut die jungen Gesellen jetzt ihr Handwerk beherrschen, sondern auch, wie sie sich einrichten – und manchmal auch, was sie gerne in ihrer Freizeit tun.