Gewinnspiel: Freikarten für vier Blues im Hof-Konzerte

Nach zweijähriger Pause kehrt in diesem Sommer der Blues zurück in das malerische Hofgut der Familie Fröhlich in Frei-Laubersheim: An den vier Samstagen im Juli öffnet Karlheinz Fröhlich den Innenhof und die Scheune des Hofgutes in der Phillipp-Wehr-Str. 4 für das Festival »Blues im Hof« für vier erstklassige Konzertabende unter dem (hoffentlich regenwolkenfreien) Sommerhimmel. Vier Hochkraräter der Bluesszene sind eingeladen, der nunmehr 15-jährigen Festivalgeschichte von »Blues im Hof« ein weiteres grandioses Kapitel hinzuzufügen.

Vier Konzerte an vier Samstagen bei "Blues im Hof"

Die »Peewee Bluesgang« eröffnet am Samstag, 6. Juli, den Konzertreigen, am Samstag, 13. Juli, geht es mit dem Auftritt der Gruppe »B.B. & The Blues Shacks« weiter. Am Samstag, 20. Juli, spielen »Hundred Seventy Split« aus und am Samstag, 27. Juli, lassen es »Albie Donnelly’s Supercharge« krachen. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, Karten im Vorverkauf zu 21 Euro zzgl. VVK-Gebühr gibt es auch in der WochenSpiegel-Geschäftsstelle in Bad Kreuznach (Tel. 06 71 / 83 80 60). An der Abendkasse kosten die Tickets soweit noch verfügbar 25 Euro.

"Blues im Hof" mit "Hundred Seventy Split"

Alle auftretenden Bands sind in der Musikszene bekannte Größen, doch mit der Formation »Hundred Seventy Split« hat Festivalmacher Karlheinz Fröhlich eine ganz, ganz besondere Band zu Gast im Hofgut. In diesem Jahr feiert das Woodstock-Festival seinen 50. Geburtstag - und einer, der damals neben Jimi Hendrix, Santana oder The Who zu den Hauptakteuren des legendären Festivals gehörte, findet fünf Jahrzehnte später den Weg nach Frei-Laubersheim: Leo Lyons, damals Teil der Band »Ten Years After« (TYA), spielt am 20. Juli mit seiner Gruppe »Hundred Seventy Split« im Hofgut Fröhlich. Für alle glühenden »Ten Years After«-Fans ist dieses Konzert ein unbedingter Pflichttermin, denn beim »Blues im Hof«-Konzert wird Leo Lyons mit seiner Band nicht nur neue Songs aus der eigenen Feder spielen, sondern auch das komplette Woodstock-Programm von TYA aus dem Jahr 1969!

Freikarten für "Blues im Hof"

Wie verlosen 2x2 Freikarten für die vier »Blues im Hof«-Konzerte. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, schickt bis Montag, 1. Juli, 17 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff »Blues im Hof« an Red-BadKreuznach@sw-verlag.de. Leserinnen und Leser sollten uns in der E-Mail zudem Ihren Namen und Wohnort verraten sowie den Namen jener Bands, für die sie am liebsten und zweitliebsten Freikarten gewinnen würden. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt.