Gewonnen: Elena und Heike fliegen nach Los Angeles!

»Und das ist auch wirklich kein Scherz?«. Elena Theis wollte es zuerst nicht so recht glauben, als die frohe Kunde sie per Telefon erreichte. Doch als die Zweifel ausgeräumt waren, kannte ihr Jubel keine Grenzen mehr. Denn ja, kein Scherz: Die 19-Jährige fliegt nach Los Angeles. Gemeinsam mit »Princess for one day« schicken wir Elena gemeinsam mit ihrer Mutter Heike für ein verlängertes Wochenende in die Hollywood-Metropole. Die Wahl fiel nicht leicht, denn die Aktion brachte unseren Redaktionsbriefkasten verständlicherweise buchtsäblich zum Überquellen: Fast 150 Bewerbungen trudelten in den vergangenen Wochen bei uns ein. Am Ende jedoch eroberte Elena mit ihrer Bewerbung die Herzen der Juroren.

Ein Trip nach L.A. als großes Dankeschön!

Denn von der Bewerbung hatte Elena, die gerade mitten in den Abiturprüfungen steckt, ihrer Mutter gar nichts verraten. Es sollte eine Überraschung werden. Ein großes Dankeschön. Denn Mutter Heike hält die kleine Familie, zu der auch Elenas Zwillingsbruder gehört, nach einem schweren Schicksalsschlag im Jahr 2012 im Alleingang zusammen. Damals nämlich verlor Elenas Vater nach sechs Monaten des Leidens im Alter von nur 45 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Das Unglück verändert das Leben der Familie auf einen Schlag. Um das Haus zu halten, muss Mutter Heike mehr arbeiten. Elena und ihr Bruder müssen früh lernen, selbständig zu sein. »Trotzdem versuchte Mama, sich ihre Sorgen nicht anmerken zu lassen, damit wir in Ruhe Kind sein konnten«, schreibt die 19-Jährige. »Auch wenn sie es manchmal nicht schaffte und wir gemeinsam im Wohnzimmer saßen, vor dem Bild von Papa weinten und Geschichten über ihn erzählten, war sie immer für uns da und hat mit all ihrer Kraft versucht unsere Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen.« Sie ist voll des Lobes für ihre Mama: »Sie hat nicht rumgejammert, sondern gekämpft!«, sagt Elena. »Und deshalb bin ich der Meinung, dass sie die perfekte Kandidatin ist. Ich wünsche ihr den Trip nach Los Angeles von ganzem Herzen.«

Zum Foto-Shooting ins »GNTM«-Studio

Eine Einschätzung, die der WochenSpiegel und »Princess for one day« teilen. Und deshalb geht es nun für Mutter und Tochter schon in ein paar Tagen ab in die Vereinigten Staaten. Dort nimmt sie Guido Karp, der als Fotograf schon etliche Weltstars wie Robbie Williams, die Rolling Stones, AC/DC oder die Backstreet Boys vor der Linse hatte, persönlich am Flughafen in Empfang und zeigt den beiden Gewinnerinnen ein verlängertes Wochenende lang seine ganz persönlichen Lieblingsplätze in Hollywood - und natürlich dürfen es Elena und Mutter Heike Robbie Williams und Co. gleichtun, und sich von Guido Karp in seinem beeindruckenden Fotostudio nördlich von L.A. ablichten lassen. Dort ist übrigens auch seit Jahren »Germany‘s Next Topmodel« zu jeder Staffel zu Gast. Den Reisebericht unserer beiden Gewinnerinnen lesen Sie demnächst im WochenSpiegel!

"Princess for one day" kommt in die Region

Im März ist Guido Karp mit seiner bekannten Vorher-Nachher-Beauty-Aktion erneut zu Gast im WochenSpiegel-Gebiet. Bei den beiden Events in Bad Kreuznach (Donnerstag, 26. März) und Boppard (Montag, 30. März) werden Frauen aller Altersstufen (ab 16 Jahren) von einem Profi-Stylisten-Team geschminkt und anschließend von Guido Karp ins perfekt Licht gerückt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.princess-for-one-day.com