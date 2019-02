Glatte Fahrbahn: Zwei leichtverletzte Personen

Rheinbay. Glätte im Kurvenbereich wurde einer 67-jährigen Fahrerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zum Verhängnis. Gegen 8.20 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Pkw die L 212 von Rheinbay in Richtung Bad Salzig. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen dortigen Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Seite in seine Endlage. Während sich die Beifahrerin aus dem Fahrzeug selbstständig befreien konnte, war die Fahrerin zunächst eingeklemmt. Mit der Hilfe von weiteren Verkehrsteilnehmern konnte sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Beide Personen wurden leichtverletzt. Das total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr Bad Salzig abgestreut werden.

